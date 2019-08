Flere er dræbt under skyderi i butikscenter i Texas

Texas' justitsminister siger, at 15 til 20 personer er ramt under skyderi. En person er anholdt.

Adskillige personer er dræbt under skyderi i et butikscenter i byen El Paso i Texas, oplyser myndighederne.

- Vi har mellem 15 og 20 ofre, men vi kender ikke antallet af døde, siger Texas' justitsminister, Dan Patrick, til Fox News.

CNN siger, det har oplysninger om, at mindst 22 er ramt.

Byens borgmester, Dee Margo, bekræftede tidligere på aftenen over for CNN, at tre mistænkte personer er anholdt.

Men det dementeres af en talsmand for El Pasos politi. Der er kun én person anholdt, og det er en mand.

Men han påpeger, at man først lige er gået i gang med efterforskningen af, hvem som skød.

- Vi vil ikke udelukke, at der var flere, siger han til journalister.

Politiet oplyste tidligere på Twitter, at det har fået flere oplysninger om, at flere personer stod bag skyderiet.

Folk rådes fortsat til at holde sig væk fra butikscentret Cielo Vista Mall, hvor der er blev skudt.

Der blev i første omgang meldt, ud, at skyderiet skete i stormagasinet Walmart. Men politiets talsmand siger, at der også blev skudt andre steder i butikscentret.

Ifølge politiets talsmand er man i gang med at gennemsøge Walmart og andre dele af butikscentret.

El Paso ligger på grænsen til Mexico. På den anden side af grænsen ligger byen Juarez.

Masseskyderier er et hyppigt fænomen i USA, hvor næsten alle borgere har let adgang til våben.

Myndighederne definerer et massemord som mindst tre dræbte, og det er i store træk hverdag i USA.

Næsten 40.000 personer blev i 2017 dræbt af skud i USA. Det var det højeste niveau i 50 år, oplyser Centers for Disease Control and Prevention, der er den officielle myndighed, som fører statistik.

Heri indgår også antallet af selvmord og vådeskud.

/ritzau/