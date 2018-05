To mænd, som politiet mistænker for at have detoneret bomben, er set flygte fra stedet.

En bombe er natten til fredag lokal tid detoneret på en restaurant i Ontario, Canada. Flere personer er kommet til skade, mens tre er i kritisk tilstand.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

To mænd, som politiet mistænker for at have detoneret bomben, er set flygte fra stedet.

/ritzau/