Flere nationaliteter blandt ofre for panikløb i Israel

USA's Ambassade bekræfter, at der var adskillige amerikanske statsborgere blandt de dræbte og kvæstede.

Adskillige amerikanere var blandt de døde og kvæstede ved den religiøse festival i Israel, som fredag blev rystet af et katastrofalt panikløb. Det meddeler den amerikanske ambassade i Jerusalem.

Mindst 45 mennesker blev mast til døde og over 100 blev kvæstet ved katastrofen på Meronbjerget i det nordlige Israel. Ulykken skete natten til fredag.

- Vi kan bekræfte, at der er et større antal amerikanske statsborgere blandt de dræbte og kvæstede, siger en talsperson for ambassaden.

Talspersonen siger, at der er amerikanere blandt både de omkomne og kvæstede.

- Ambassaden arbejder sammen med de lokale myndigheder for at få bekræftede oplysninger om eventuelt flere amerikanere, der er blevet berørt. Konsulatet hjælper og støtter alle de amerikanere, som blev ramt af ulykken.

Det israelske udenrigsministerium sagde fredag, at embedsmænd i New York var i kontakt med fire familier til ofre for ulykken, mens Argentinas ambassade var i kontakt med en familie.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, sagde fredag, at han havde erfaret, at to canadiere blev dræbt ved ulykken.

32 af de 45 omkomne var sent fredag blevet identificeret. Identifikationsprocessen blev sent fredag indstillet i 24 timer på grund af den jødiske helligdag, sabbaten.

Der var hovedsageligt ortodokse jøder til stede ved festivalen, hvor op mod 100.000 deltog i markeringen af højtiden lag ba'omer. Området har kun bemyndigelse til at tage imod 10.000 pilgrimme ved den religiøse højtid.

Ifølge beredskabsmyndighederne blev ulykken forårsaget af trængsel og for mange mennesker på samme sted, da en rampe kollapsede.

