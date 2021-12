Flere nordmænd bliver vaccineret og tiltag ser ud til at virke

Det går fremad med at få vaccineret nordmændene. Samtidig tyder det på, at der er bedre kontrol med smittesituationen.

Flere personer i Norge har således valgt at tage imod første vaccinedosis mod covid-19.

I sidste uge fik 13.341 personer første dosis. Ugen før var der tale om 9354.

Det skriver den norske avis Aftenposten ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Vi ser en god stigning i første doser til næsten 2000 per dag i sidste uge. Det, tror vi, har at gøre med den store opmærksomhed på epidemien og omikronvarianten, skriver FHI-overlæge Preben Aavitsland til avisen ifølge NTB.

FHI er Folkehelseinstituttet, som er den norske sundhedsstyrelse.

FHI har ikke lavet nogen analyse om baggrunden for dem, der tager imod første dosis.

Samtidig siger Espen Rostrup Nakstad, der er vicedirektør for FHI, at det ligner, at der er bedre kontrol med smittesituationen i landet.

- Jeg tror, at de første tiltag, som blev indført for over to uger siden, og dem, som blev indført i sidste uge, har haft en vis effekt, siger han til den norske avis VG.

- Dette er gode nyheder og viser, at det, vi gør sammen, virker.

7. december indførte Norge nye restriktioner for at begrænse coronasmitten. Det betyder blandt andet, at nordmændene opfordres til højst at have ti gæster i private hjem.

Barer og restauranter skal også stoppe udskænkningen ved midnat.

/ritzau/