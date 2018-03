Flere og flere afrikanere bliver skilt: Vores ægteskab blev værre og værre

Coletha Justine fra Tanzania fik nok af utroskab og blev skilt, ligesom et stigende antal tanzaniere. En række lande i Afrika oplever flere skilsmisser blandt andet som følge af sekularisering

Da Coletha Justines kæreste endelig friede til hende, var den dengang 17-årige tanzaniske pige så forelsket, at hun ikke i sin vildeste fantasi kunne forestille sig, at de to nogensinde skulle gå fra hinanden igen.

På det tidspunkt havde det unge par kendt hinanden i et år, og det var nok for Coletha Justine. Derfor sagde hun også omgående ja til sin kæreste:

”Han var mit livs kærlighed. I begyndelsen var vi lykkelige, og vi havde så store håb og drømme for vores fremtid,” fortæller den i dag 37-årige kvinde, som bor i Arusha i den nordlige del af Tanzania.