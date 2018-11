Flere personer er såret i skyderi i festlokale nær Göteborg

Svensk politi modtog lørdag aften en anmeldelse om et skyderi i et festlokale lidt uden for Göteborg.

Flere personer er blevet bragt til hospitalet efter en skudepisode i et festlokale i byen Mölnlycke uden for Göteborg i Sverige.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Ann-Christine Löfstrand, der er vagtchef ved politiregionen Väst, bekræfter over for det svenske medie Expressen, at der har været et skyderi.

- Jeg kan bekræfte, at der har været et skyderi, og at der er flere sårede personer, siger hun til Expressen.

Tidligt natten til søndag er der stadig mange uklarheder omkring episoden.

Det ligger dog klart, at politiet klokken 21.21 modtog en anmeldelse om et skyderi. Omkring klokken et natten til søndag oplyste politiet i en pressemeddelelse, at skyderiet skete ved et festlokale, skriver Expressen.

