Flere raketter har ramt Kabul på uafhængighedsdag

Raketter blev affyret, da præsident Ashraf Ghani havde nedlagt en krans på 101-årsdagen for uafhængighed.

Adskillige raketter slog tirsdag ned nær diplomatkvarteret i den afghanske hovedstad, Kabul, hvor landet fejrer 101-årsdagen for dets uafhængighed.

Raketterne blev affyret, kort efter præsident Ashraf Ghani havde lagt en krans ved Uafhængighedsminaretten ved forsvarsministeriet. Der var ikke umiddelbart rapporter om dræbte og sårede.

Indenrigsministeriet bekræfter, at raketterne blev affyret i Politidistrikt 8 og Politidistrikt 10 uden at oplyse yderligere detaljer.

- Flere raketter blev affyret fra to køretøjer, siger talsmanden for indenrigsministeriet, Tariq Arian.

Flere kilder siger, at staben på flere udenlandske ambassader i området er gået i beskyttelsesrum.

Ingen gruppe har taget skylden for angrebet, som har fundet sted på et tidspunkt, hvor myndighederne har løsladt Tablibanfanger i forbindelse med planlagte fredsforhandlinger.

Der er indgået aftaler om, at den afghanske regering skal frigive i alt 5000 fanger, mens Taliban skulle frigive 1000.

Regeringen har tøvet med at frigive de sidste 400 fanger. Mange af disse anses for at være særligt farlige. En del af dem blev løsladt fredag.

Præsident Ashraf Ghani sagde på dagen, at frigivelserne er en høj pris at betale for fred.

- Disse "forhærdede kriminelle" kommer i sandhed til at udgøre en trussel mod både Afghanistan, USA og verden.

USA's militære styrke i Afghanistan er allerede reduceret til omkring 8600 mand. Det er sket tidligere end planlagt på grund af frygt for coronavirus.

USA vil skære antallet af udstationerede soldater til under 5000 inden slutningen af november. Det sagde den amerikanske forsvarsminister, Mark Esper, i et interview med Fox News tidligere i denne måned.



I maj 2021 skal de øvrige amerikanske soldater også trækkes hjem, såfremt Taliban overholder forpligtelser om at nedtrappe volden i landet.

Taliban regerede Afghanistan med jernhånd fra 1996 til 2001, men militsen blev fjernet fra magten ved en amerikanskledet invasion, da den ikke ville udlevere Osama bin Laden efter angrebene på USA den 11. september 2001.

