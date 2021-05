Flere regioner i Japan rammes af restriktioner kort før OL

350.000 japanere ser gerne sommerens OL blive aflyst på grund af den fjerde coronabølge, der hærger i landet.

Japans regering har erklæret nødretstilstand i yderligere tre regioner fra søndag.

Det sker for at få styr på en stigende smittespredning i landet ti uger før OL i landets hovedstad, Tokyo.

Dermed tilslutter Hokkaido, Okayama og Hiroshima sig Tokyo, Osaka og fire andre præfekturer, der er under undtagelsestilstand indtil 31. maj.

Nødretstilstanden betyder, at restauranter, barer og karaokebarer skal holde lukket. Samtidig skal store sportsbegivenheder afvikles uden tilskuere, mens folk også opfordres til at holde sig hjemme og undgå unødvendige rejser.

Japan, der i øjeblikket kæmper med en fjerde coronabølge, er kommet langsomt fra start med vaccineudrulningen. Mange af de mest udsatte og ældre mangler fortsat at blive vaccineret.

Alligevel insisterer den japanske regering og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på at afvikle legene.

Udenlandske tilskuere er dog blevet bandlyst fra OL, mens det endnu er usikkert, om borgere i Japan kan komme på stadion.

Meningsmålinger i landet har flere gange vist, at et flertal af borgerne er imod at afvikle legene.

Fredag har en underskriftsindsamling, der opfordrer til at aflyse OL, nået over 350.000 underskrifter.

Ifølge den japanske avis Nikkei opgav adskillige landsbyer torsdag at invitere udenlandske OL-atleter indenfor forud for sommerens lege på grund af coronasituationen i landet.

Blandt 528 landsbyer, der har registreret sig som værtsbyer for internationale atleter, har omkring 40 besluttet sig for alligevel ikke at byde atleterne velkommen.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) oplyste onsdag, at den støtter japanske tiltag for at håndtere covid-19, og at den er overbevist om, at OL i Tokyo bliver en "historisk" begivenhed.

Trods voldsom kritik har den japanske regering gentagne gange lovet at afholde legene som planlagt fra 23. juli til 8. august.

/ritzau/Reuters