Flere soldater skal tæmme uroligheder i Minneapolis

Byen Minneapolis i USA har store problemer med at standse uroligheder efter brutal anholdelse.

Amerikanske myndigheder kæmper for at få situationen i Minneapolis og andre byer under kontrol.

Gadeuroligheder, der brød ud i Minneapolis i delstaten Minnesota, da en sort mand i mandags døde i forbindelse med en voldsom anholdelse, har bredt sig til andre byer.

Der er udsendt hundredvis af soldater fra Nationalgarden i Minneapolis, skriver netavisen The Hill.

CNN skriver, at mobiliseringen i Minnesotas politistyrke er den mest omfattende siden 1929.

Men det har ikke været nok. Gadeuro, plyndringer og brandstiftelse fortsætter.

John Harrington, chefen i Minnesotas kontor for offentlig sikkerhed, siger på en pressekonference, at der har været for få politifolk og soldater på gaderne til at håndtere situationen, skriver CNN.

Delstatens guvernør, Tim Walz, siger, at han har aktiveret flere soldater fra Nationalgarden, fordi tusindvis af mennesker ignorerede udgangsforbuddet i Minneapolis fredag aften.

Det havde til formål at standse plyndringer.

Generalmajor Jon Jensen fra Nationalgarden siger, at der fra søndag vil være op imod 1700 soldater fra Nationalgarden i Minneapolis-området.

- Hvis der kommer en udstationering af dette omfang, vil det være den største i Minnesotas historie, siger han.

Vreden er udløst af den voldsomme anholdelse af den 46-årige George Floyd.

Anholdelsen blev optaget på video og viser en betjent, der presser sit knæ mod Floyds hals.

Der var fire betjente om anholdelsen af Floyd, der senere blev meldt død på hospitalet.

De fire betjente blev fyret, og Derek Chauvin, betjenten med knæet, sigtes nu for uagtsomt manddrab.

Urolighederne har bredt sig til andre af USA's storbyer. Gaderne genlyder af slagord mod politiet, der beskyldes for at gå specielt hårdt efter sorte mænd.

Der meldes om uro og demonstrationer i blandt andet Washington D.C., New York, Atlanta og Phoenix.

I Houston i Texas er der ifølge CNN foretaget 200 anholdelser.

/ritzau/