Flere storbyer i Europa ramt af demoer mod coronatiltag

Flere steder i Europa har borgere søndag markeret deres utilfredshed med de tiltag, der er iværksat for at bremse coronasmitten.

Det er blandt andet sket i Belgiens hovedstad, Bruxelles. Her deltog omkring 5000 personer ifølge politiet, skriver nyhedsbureauet AFP.

I Belgien skal man blandt andet vise coronapas på restauranter og til kulturelle arrangementer, men yderligere tiltag kan være på vej.

Landets sundhedsminister, Frank Vandenbroucke, efterspurgte søndag i et interview en politisk debat om yderligere tiltag i Belgien. Det sker, efter at smitten er taget til, som omikronvarianten har spredt sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Prag, Tjekkiets hovedstad, var omkring 4000 personer søndag på gaden for at vise utilfredshed med landets coronatiltag, skriver dpa.

Fra marts bliver vaccination mod covid-19 obligatorisk for alle i landet over 60 år og visse faggrupper, hvilket der er utilfredshed med.

Det kan dog nå stadig ændre sig. Beslutningen blev truffet af landets tidligere regering. Den nye præsident, Petr Fiala, har endnu ikke besluttet, om han vil holde fast i politikken.

Også i København var der demonstration søndag. Den stod protestgruppen "Men in Black" bag. Gruppen har flere gange under epidemien holdt demonstrationer mod blandt andet den politiske håndtering af corona.

Søndag deltog 1000 mennesker ifølge TV 2 Lorry i demoen, der ifølge Dyre Sønnicksen, operationsleder hos Københavns Politi, er foregået uden større problemer.

- Det er foregået okay fint. De har gjort, hvad vi har bedt dem om, men de har skudt med fyrværkeri og kanonslag, siger han til mediet.

Det står i kontrast til et år tidligere, da gruppen også demonstrerede i Aalborg og København. Her blev 23 personer anholdt.

Heller ikke ved søndagens demonstration i Belgien var der større problemer, som der har været ved tidligere større demoer. Politiet måtte dog gribe ind over for en lille gruppe, der nærmede sig EU-hovedkvartererne.

Det var ikke kun søndag, at demonstranter forsamlede sig i Europa. Lørdag var over 100.000 mennesker ifølge nyhedsbureauet AFP på gaderne på tværs af Frankrig for at vise utilfredshed med mulige nye coronatiltag.

Protesterne kom, efter at en ny lov om vaccinepas kan være på plads 15. januar. Den vil gøre det obligatorisk at være færdigvaccineret i en lang række tilfælde. For eksempel hvis man vil spise på restaurant.

Også i Tyskland var der demonstrationer. I Hamburg deltog omkring 13.700 mennesker ifølge politiet, skriver dpa.

/ritzau/