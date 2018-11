Skyderi på bar i Californien sårer mindst 11

Omkring 30 skud er blevet affyret på en bar i det sydlige Californien, oplyser politiet til lokal avis.

Mindst 11 personer er kommet til skade, efter at der er blevet affyret mindst 30 skud på en bar i området Ventura i det sydlige Californien. Det oplyser Garo Kuredjian fra det lokale politi.

Blandt de sårede er en af de betjente, der rykkede ud til skyderiet. Det vides ikke, hvilken tilstand de sårede er i.

Politiet behandler stadig området som et aktivt gerningssted, siger Garo Kuredjian.

- Gerningsmanden er fanget på stedet. Der er ingen fare for nærområdet. Vi mener ikke, at han har forladt baren, siger han til tv-journalister på stedet.

Han har ikke kendskab til, at der skal være døde i forbindelse med skyderiet.

Baren Borderline Bar Grill, hvor skyderiet har fundet, har ifølge sin hjemmeside haft et arrangement for unge studerende. Betjente og ambulancer er mødt talstærkt frem ved stedet.

- Tyve minutter over elleve blev der affyret skud på Borderline Bar Grill, siger Garo Kuredjian ifølge avisen The New York Times.

- Da betjente rykkede ud, hørte de også skud.

Ifølge Kuredjian rykkede ikke kun det lokale politi ud. Også folk fra FBI var på stedet.

Myndighederne beder samtidig folk om at holde sig væk fra gerningsstedet.

