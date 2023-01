Flertal af EU-lande vil have rejsende fra Kina coronatestet

Et "betydeligt flertal" af EU's medlemslande vil have rejsende, der kommer fra Kina, testet inden afrejse.

Det skriver nyhedsbureauet AFP i kølvandet på et møde tirsdag med deltagelse af embedsfolk fra EU-landenes sundhedsministerier.

Ifølge AFP vil der blive afholdt et krisemøde onsdag, hvor det vil blive besluttet, hvilke generelle retningslinjer der skal indføres i EU-landene.

Kina har for nylig lempet sine coronarestriktioner, hvilket har betydet, at det nu er muligt for kinesere at rejse ud af landet. Det har dog samtidig ført til, at smittetallene i landet er steget markant.

EU-landenes frygt er, at de potentielt mange besøgende fra Kina kan medbringe varianter af coronavirus, som vi i Europa ikke er beskyttet mod i de vacciner, vi har fået.

En række lande har på det seneste indført testkrav specifikt for rejsende fra Kina.

Det gælder blandt andet Storbritannien, Frankrig, Spanien og Italien i Europa. Også USA og lande i nærområdet som Indien, Taiwan og Sydkorea har indført testkrav for indrejsende fra Kina.

Tidligere tirsdag fordømte Kina indførslen af coronatest for rejsende fra Kina.

- Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for disse restriktioner, lød det fra Mao Ning, der er talsperson for det kinesiske udenrigsministerium.

Mens flere lande altså er begyndt at teste rejsende fra Kina, er der ingen planer om at gøre det i Danmark. Det oplyste Statens Serum Institut til B.T. tirsdag.

- Covid-19-situationen i Kina er en meget stor udfordring for det kinesiske sundhedsvæsen og samfund. Det er til gengæld tvivlsomt, hvorvidt dette vil have nogen betydning for covid-19-situationen i Danmark aktuelt, skrev direktør Henrik Ullum i en mail til mediet.

Kina har blot registreret 22 coronadødsfald siden december efter at have indsnævret kriterierne for, hvad der kan kategoriseres som sådan et.

Af samme grund betragtes de officielle coronastatistikker fra Kina af flere som værende utilstrækkelige, skriver AFP.

