Flertal i Europa-Parlamentet kræver ændringer i EU-budget

Et stort flertal af Europa-Parlamentets medlemmer har i forhåndsafstemning stemt for at ændre i EU-budgettet.

Et stort flertal i Europa-Parlamentet kræver ændringer i det budget, som de 27 EU-lande tidligere på ugen nåede til enighed om.

Det er resultatet af en afstemning i Europa-Parlamentet torsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Afstemningen har været en slags forhåndstilkendegivelse hos medlemmerne af Europa-Parlamentet, før der senere skal holdes en endelig afstemning.

Torsdagens resultat kan tolkes sådan, at et flertal af medlemmerne ikke vil acceptere budgetaftalen, som den ser ud lige nu.

I stedet vil et flertal have nye forhandlinger for at lave "et bedre budgetforslag", skriver AFP.

Ifølge nyhedsbureauet har der været 465 stemmer for ændringer i budgettet, mens der har været 150 stemmer for ikke at røre ved det aftalte budget.

Budgettet, der blev enighed om mellem EU-landene tirsdag morgen, er en plan for, hvordan 13.580 milliarder kroner skal spenderes de næste syv år.

/ritzau/