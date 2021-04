Flertal i tyske CDU's partiledelse støtter Laschet som kansler

Konservativ leder siger, at endelig afgørelse ikke træffes nu. I Bayern har søsterparti deres egen kandidat.

Et flertal i ledelsen af partiet CDU i Tyskland støtter formanden Armin Laschet som kanslerkandidat for den borgerlige blok.

Det oplyser ministerpræsidenten i delstaten Hessen, Volker Bouffier, til nyhedsbureauet dpa efter et møde i CDU's præsidium.

Men der vil ikke blive truffet en endelig afgørelse i dag, siger han.

Laschet er oppe mod Markus Söder fra søsterpartiet CSU i Bayern. Söder meddelte i weekenden, at han er parat til at forsøge at blive forbundskansler Angela Merkels afløser ved valget til efteråret.

/ritzau/