Flertal i Underhuset stemmer for Sunaks nye Rwanda-asylplan

Et flertal i Underhuset har tirsdag aften stemt for den britiske regerings reviderede plan om at sende asylansøgere til Rwanda.

313 medlemmer af Underhuset stemte for planen. 269 stemte imod.

Asylplanen blev sendt til afstemning, efter at den britiske højesteret - Supreme Court - erklærede en tidligere udgave af planen for ulovlig.

Det er den hidtil mest afgørende prøvelse for premierminister Rishi Sunak i hans tid i spidsen for den britiske regering.

Efter nederlaget i højesteretten i sidste måned har Sunak udarbejdet en ny asylplan, der skal imødegå udfordringer i forhold til britisk og international menneskerettighedslovgivning.

Men trods den foreløbige sejr for den nye asylplan i Underhuset kan premierministeren ikke læne sig tilbage.

For der er uenigheder internt blandt Sunaks egne konservative partifæller om, hvorvidt det er en god idé at sende asylansøgere, der ankommer til Storbritannien, videre til Rwanda.

For det er grundlæggende dét, asylplanen handler om.

Moderate konservative siger, at de ikke vil støtte den nye asylplan, hvis det betyder, at Storbritannien bryder dets forpligtelser på menneskeretsområdet.

Højrefløjen i Det Konservative Parti mener omvendt, at udkastet til den nye asyllovgivning ikke går langt nok.

Alle medlemmer af Det Konservative Parti i Underhuset havde forud for afstemningen fået besked af partiledelsen på at klappe hælene sammen og stemme for asylplanen.

Men flere konservative undlod at stemme. Og dermed har Rishi Sunak formentlig fået en forsmag på, hvad der venter ham i den videre proces.

Således betyder tirsdagens afstemning ikke, at planen er endeligt vedtaget. Der venter en længere parlamentarisk proces forude.

Ved et møde tirsdag formiddag måtte Rishi Sunak love flere af sit eget partis modstandere mod asylplanen, at de kan få mulighed for at komme med ændringer og tilføjelser til planen på et senere tidspunkt.

/ritzau/Reuters