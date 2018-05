Flod af lava møder havet og skaber dødelig syresky på Hawaii

Geologer advarer nu mod hvid, syreholdig sky, der er blevet skabt, efter at lavaflod har nået havet.

Farlige, hvide og syreholdige skyer rejste sig mandag over Hawaii, da lava, der flyder fra vulkanen Kilauea, nåede havet, der omringer øen.

Det fik de lokale myndigheder til at advare indbyggerne på øgruppens sydligste ø mod de farlige dampe, der også indeholder små glasstumper.

Dampen, der kan være dødelig, hvis man inhalerer den, udgør den seneste trussel mod lokalbefolkningen fra vulkanen Kilauea, der nu har været i udbrud i mere end to uger.

Siden 3. maj har udbruddene skabt adskillige sprækker i jorden, hvorfra lavaen sprøjter.

Udbruddet er gået ind i en ny og farlig fase, hvor store mængder brandvarm lava strømmer op af sprækker i jorden, der er opstået tæt på et beboet landområde.

- Vi har set fase 1. Vi har set udrensningen af systemet. Vi kalder det "halsrensnings-fasen", siger Carolyn Pearcheta, geolog ved Hawaiis Vulkanobservatorium.

Lavaen har allerede opslugt mindst 44 hjem på øen. En såkaldt "lavabombe", der blev sendt op af en af sprækkerne i jorden, ramte lørdag en mand, der blev alvorligt kvæstet.

2000 mennesker er blevet evakueret fra deres hjem på grund af faren fra lavafloden, der bevæger sig i højt tempo fra Kilauea.

Samtidig er niveauet af giftige svovlgasser tredoblet de seneste to dage.

Lavafloden bevæger sig omkring 400 meter i timen, hvilket er dobbelt så hurtigt som tidligere lavastrømme, siger Carolyn Pearcheta.

Den nye syreholdige sky er en blanding af os bestående af saltsyre, vanddampe og små glasskår, der opstår, når lava med en temperatur på 1100 grader rammer saltvand.

I 2000 kostede en tilsvarende syresky to mennesker livet under et vulkanudbrud på Hawaii.

/ritzau/Reuters