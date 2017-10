Florida erklærer undtagelsestilstand før ekstremists tale

Guvernøren vil samle ressourcerne for at sikre, at urolighederne fra Charlottesville ikke gentager sig.

Guvernør i Florida Rick Scott har mandag erklæret undtagelsestilstand i den amerikanske delstat.

Det sker forud for en planlagt tale af højrenationalisten Richard Spencer på University of Florida torsdag.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Spencer regnes for at være chefideologen for en række højreekstreme grupper i USA.

Florida har erklæret undtagelsestilstand for at kunne samle ressourcer i tilfælde af uroligheder under arrangementet.

- Vi lever i et land, hvor alle har ret til sige deres mening. Men vi har ingen tolerance for vold, og folkets sikkerhed er altid vores første prioritet, siger Rick Scott.

- Dekretet skal sikre, at University of Florida og hele samfundet er forberedt, så alle kan være sikre, tilføjer han.

Richard Spencer var også blandt talerne, da nynazister og tilhængere af hvidt overherredømme demonstrerede i Charlottesville i august.

Her blev en 32-årig kvinde dræbt, da en bil kørte ind i en stor gruppe moddemonstranter.

En gruppe studerende har kritiseret Richard Spencers planlagte optræden på universitet i Florida. De opfordrer universitetet til at aflyse arrangementet.

Imens er Richard Spencer smigret over, at Florida har erklæret undtagelsestilstand på grund af ham. Han mener dog ikke, det er nødvendigt.

- Jeg er ikke en orkan eller en invasionshær - i hvert fald ikke i bogstavelig forstand, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

