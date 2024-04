Florida får lov til at stemme om abortrettigheder

Mandag er det blevet muligt, at den amerikanske delstat Floridas indbyggere skal stemme om delstatens abortrettigheder, når de går til præsidentvalg 5. november i år.

Delstatens højesteret har nemlig sagt god for, at en foreslået ændring til Floridas forfatning kan komme til folkeafstemning.

Det betyder, at der nu kan stemmes om, hvorvidt forfatningen skal have en tilføjelse, der forbyder love, som "forbyder, straffer, forsinker eller begrænser abort før levedygtighed, eller når det ifølge patientens læge er nødvendigt for at sikre patientens helbred".

Retten til abort har de seneste to år været heftigt debatteret i USA, efter at rygter begyndte at svirre om, at landets føderale højesteret overvejede at omstøde den afgørelse, som sikrede retten på landsplan.

Afgørelsen blev rigtigt nok omstødt i juni 2022, og mange af de amerikanske delstater begyndte herefter at indskrænke retten til abort.

I mange delstater kan man ikke få en abort efter sjette uge. Flere steder gælder det, selv om fosteret er undfanget ved incest eller voldtægt.

I Florida er det ulovligt at få en abort efter 15. uges svangerskab. Sådan har det været siden 2022.

Frygten for, at delstatens republikanske regering kunne finde på at indskrænke det, har fået abortrettighedsgruppen Floridas Protecting Freedom (FPF) til foreslå, at retten til abort skrives ind i delstatens forfatningen.

Skrives det ind i forfatningen, har den siddende regering i Florida ikke mulighed for at vedtage love, som er i strid med retten.

I januar kunne FPF oplyse, at gruppen havde samlet nok underskrifter ind til at bringe forslaget til folkeafstemning.

Floridas delstatslige regering med justitsminister Ashley Moody skred dog ind og sagsøgte FPF.

Ifølge Moody var forslaget så vagt og vildledende, at højesteret ikke med god samvittighed kunne lade det blive en del af Floridas forfatning.

Det argument har højesteret dog afvist.

Dermed kan forslaget sættes på stemmesedlen, når Floridas indbyggere går til præsidentvalg 5. november. Ud over en præsident skal der vælges nye medlemmer til Repræsentanternes Hus og Senatet, som tilsammen udgør Kongressen.

Hvis forslaget skal vedtages, skal flere end 60 procent af vælgerne stemme for.

/ritzau/Reuters