Florida forbyder skoler at have kønsidentitet på skemaet

Senatet i den amerikanske delstat Florida har tirsdag sagt ja til et kontroversielt lovforslag.

Loven, som republikanere har kørt i stilling, vil forbyde skoler at lære børn i de mindste klasser om seksuel orientering og kønsidentitet.

Lovforslaget går nu videre til underskrivelse af guvernør Ron DeSantis. Derefter vil loven være på plads. Han har på forhånd meddelt, at han støtter forslaget.

Han og andre republikanske politikere på tværs af USA har sagt, at de ønsker at give forældre mere kontrol over, hvad børn lærer i skolen.

- Vi vil sikre, at forældre er i stand til at sende deres børn i børnehaveklasse uden at få sprøjtet noget af det her stads ind i deres skoles pensum, sagde DeSantis mandag.

Demokrater i oppositionen og aktivister, der kæmper for LGBTQ+-rettigheder, har kæmpet imod loven. De kalder den ""Du må ikke sige bøsse"-loven.

Den vil gælde elever i børnehaveklasser og til og med tredje klasse. Det vil sige, når de er i alderen 5-9 år.

Lovforslaget forbyder lærdom om seksuel orientering og kønsidentitet "på en måde, som ikke er alderspassende" for studerende i forhold til standard for delstaten.

Kritikere mener, at loven med denne formulering er skrevet på en måde, så den også kan gælde i ældre klasser.

Loven gør det muligt for forældre at sagsøge skoledistrikter, hvis de mener, at distriktet ikke følger loven.

På skoler i Florida har elever i de ældre klasser protesteret mod loven ved at forlade undervisningen.

I stedet har de været til stede ved Floridas kongres, hvor de har båret skilte med støtte til LGBTQ+-samfundet, mens de har råbt slogans imod loven:

- Vi siger bøsse, har de råbt igen og igen.

Tirsdag gjorde demokraten Shevrin Jones et sidste forsøg på at få republikanerne i statssenatet til at stemme nej til forslaget.

Han er den første åbne homoseksuelle statssenator i Florida.

- Mens I forbereder jer på denne sejrsrunde for forældrerettigheder, skal I vide, at det ikke er en sejrsrunde.

- Jeg tror, at dette vil blive endnu en plet på Floridas historie, lød det fra ham.

/ritzau/AFP