Florida hæver alder for at købe rifler og væbner lærere

Et lovforslag om en stramning af våbenlovgivningen er onsdag blevet vedtaget i Repræsentanters Hus i Florida.

Repræsentanternes Hus i den amerikanske delstat Florida har onsdag stemt for at stramme våbenlovgivningen i staten.

Det vedtagne forslag betyder, at staten vil hæve alderen for at købe rifler.

Der bliver samtidig indført en tre dages venteperiode fra køb til udlevering af våben. Derudover tillader den nye lov, at det er tilladt for udvalgt personale på offentlige skoler at være bevæbnet.

Lovforslaget blev mandag vedtaget i senatet i Florida og er nu altså også blevet stemt igennem i statens anden lovgivende forsamling.

Nu mangler kun en underskrift fra statens republikanske guvernør, Rick Scott.

Floridas stramning af våbenloven kommer, godt tre uger efter at 17 mennesker blev skudt og dræbt ved et skyderi på en high school i staten.

Massakren har fået blandt andre ofrenes pårørende til at opfordre de amerikanske politikere til at stramme landets liberale våbenlov.

Onsdagens lovforslag blev vedtaget med stemmerne 67 for og 50 imod.

