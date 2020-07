På et døgn har Florida registreret over 12.000 nye tilfælde af coronasmitte. New York har nogle hundreder.

Florida har nu flere coronasmittede end New York. Det viser den seneste opdatering fra sundhedsmyndigheder i Florida søndag.

Solskinsstaten, som Florida kaldes, har bekræftet i alt 423.855 smittetilfælde, siden coronapandemien nåede til USA. I de seneste 24 timer er der kommet 12.180 nye smittede til.

Delstaten New York, som tidligere var USA's epicentrum for coronaudbruddet, har bekræftet i alt 411.200 smittetilfælde. I det seneste døgn kan antallet af nye smittetilfælde tælles i hundreder, ikke i tusinder.

Florida har med sine 21,5 millioner indbyggere omkring to millioner flere indbyggere end New York.

I takt med, at antallet af smittede stiger, er også antallet af coronarelaterede dødsfald vokset. I det seneste døgn er 124 mennesker med diagnosen covid-19 døde i Florida.

Den værst ramte af alle USA's delstater er Californien, der nærmer sig 450.000 bekræftede tilfælde blandt sine omkring 40 millioner indbyggere.

På landsplan har USA nu bekræftet knap 4,2 millioner smittetilfælde og over 146.000 dødsfald blandt coronasmittede. Det viser tal fra Johns Hopkins University.

Hver dag er der samlet set omkring 70.000 nye smittetilfælde i USA. Flere stater har gentagne gange slået deres egne rekorder i de seneste uger.

I den seneste uge har der flere gange været over 1100 coronadødsfald om dagen i USA.

Det er særligt den sydlige og sydvestlige del af USA, der er hårdt ramt, og især byområder.

/ritzau/dpa