Florida smadrer smitterekord efter åbning af Disney World

15.300 er testet positive for coronavirus det seneste døgn i Florida, der sætter ny kedelig rekord.

15.300 er testet positiv for coronavirus i Florida det seneste døgn.

Det er det højeste antal nye smittede, der er registreret i en enkelt amerikansk delstat, siden coronaepidemien brød ud.

Florida er en af de delstater, der har været hårdest ramt af coronapandemien.

Det afholdt dog ikke en af verdens mest ikoniske forlystelsesparker - Walt Disney World i Orlando - i at åbne for et begrænset antal gæster lørdag.

Med 15.300 nye smittetilfælde passerer Florida med afstand rekorden for flest bekræftede smittetilfælde på et enkelt døgn.

Tidligere stod staten New York for den kedelige rekord, da der 10. april blev registreret 12.847 smittetilfælde på et enkelt døgn.

Hvis Florida var et land, ville det rangere som nummer fire på listen over lande med flest nye smittetilfælde.

Kun USA, Brasilien og Indien bekræfter flere smittede dagligt.

/ritzau/Reuters