Floridas guvernør vil forbyde salg af våben til unge

Står det til guvernøren i den amerikanske stat Florida, Rick Scott, skal det ikke længere være muligt for unge under 21 år at købe våben.

Det er første del af en trepunktsplan, som skal forhindre skoleskyderier som det, der i sidste uge kostede 17 studerende livet på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida, USA.

Derudover skal der på alle skoler være én trænet politibetjent per tusinde elev.

Hertil kommer at salget af såkaldte "bump stocks", som er udstyr, der lader semiautomatiske geværer fungere som fuldautomatiske, skal stoppes.

/ritzau/AP