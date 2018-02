Floridas politikere afviser stramninger efter skoleskyderi

Et forslag om at åbne forhandlinger om et muligt forbud mod visse typer våben blev tirsdag stemt ned.

Politikerne i Repræsentanternes Hus i den amerikanske delstat Florida stemte tirsdag imod et forslag om et muligt forbud mod salg og besiddelse af visse typer våben.

Det sker, mindre end en uge efter at 17 personer blev skudt og dræbt under et skoleskyderi i delstaten.

Med stemmerne 71 mod 36 stemte medlemmerne af Repræsentanternes Hus forslaget om våbenstramningen ned.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det var demokraten Kionne McGhee, der tirsdag fremsatte forslaget om at åbne forhandlinger om et muligt forbud mod automatrifler og visse typer ammunition.

Republikanere i både Repræsentanternes Hus og Senatet har sagt, at de vil overveje visse stramninger af våbenlovgivningen.

Det gælder blandt andet forslag om at øge minimumsalderen for våbenkøbere og grundigere baggrundstjek.

/ritzau/