Florida vil forbyde abort tidligt på nær ved voldtægt og incest

Repræsentanternes Hus i delstaten Florida, hvor Republikanerne har flertal, har torsdag godkendt et lovforslag, der forbyder abort efter sjette graviditetsuge.

Kun i tilfælde af voldtægt, incest og når morens liv er i fare, kan der gøres undtagelser.

Lovforslaget blev vedtaget med stemmerne 70 mod 40 og mangler nu kun en underskrift fra guvernør Ron DeSantis, hvilket anses som en formalitet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forslaget blev godkendt i delstatens Senat i begyndelsen af april med stemmerne 26 mod 13.

DeSantis ventes at stille op for Republikanerne til det amerikanske præsidentvalg næste år. Han har tidligere sagt, at han støtter en abortgrænse på seks uger mod Floridas nuværende 15 uger.

At bakke op om strengere abortrestriktioner er dog ikke uden politiske risici for DeSantis, hvis han skulle gå hen at vinde den republikanske nominering foran blandt andre Donald Trump, bemærker Reuters.

Omkring 13 amerikanske delstater forbyder abort efter seks uger eller tidligere. Meningsmålinger har dog konsekvent vist, at de fleste amerikanere støtter abort i de fleste tilfælde.

En meningsmåling fra Reuters/Ipsos viste onsdag, at 43 procent af republikanske vælgere er mindre tilbøjelige til at stemme på en politiker, der støtter at begrænse adgangen til abort.

Det Hvide Hus kritiserer forslaget fra Florida i skarpe vendinger.

- Floridas republikanskledede lovgivende forsamling har sendt et ekstremt og farligt nyt abortforbud videre til guvernør Ron DeSantis' skrivebord til underskrift, udtaler pressesekretær i Det Hvide Hus Karine Jean-Pierre i en skriftlig erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hun tilføjer, at "forbuddet er i strid med fundamentale frihedsrettigheder".

De fleste andre stater i det sydlige USA har allerede forbudt abort tidligt i graviditeten. Derfor er mange kvinder fra det sydøstlige USA rejst til Florida for at få udført indgrebet.

Det sker, efter at USA's Højesteret i juni 2022 omstødte den skelsættende "Roe v. Wade"-afgørelse fra 1973, der gav kvinder ret til fri abort i USA.

/ritzau/