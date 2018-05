Fly i cubansk katastrofe blev udelukket fra Guyana i 2017

Fly, som styrtede ned i Havana, fik forbud mod at flyve til Guyana, fordi besætning så stort på bagageregler.

Det 39 år gamle passagerfly, som fredag styrtede ned i Havana i Cuba, blev i maj 2017 forment adgang til Guyanas luftrum.

Forbuddet skyldtes, at flyets besætning i strid med sikkerhedsreglerne tillod at overlæsse det med bagage på ture til Cuba.

Det oplyser direktøren for de civile luftfartsmyndigheder i Guyana, Egbert Field.

Flyet af typen Boeing 737 var på det tidspunkt udlejet til selskabet Easy Sky.

Egbert Field oplyser, at flyet fra oktober 2016 fire gange om ugen fløj mellem Georgetown i Guyana og Havana.

Cubanere kan rejse til Guyana uden visum, og derfor blev ruten populær blandt cubanere, der rejste til landet for at bringe kufferter fyldt med ting og sager tilbage til østaten, hvor der er udbredt mangel på forbrugerprodukter.

Men myndighederne opdagede, at besætningen så gennem fingre med, at der kom alt for megen bagage om bord. Blandt andet blev der under en inspektion fundet kufferter stuvet sammen på et toilet.

- Det er det samme fly og halenummer, siger Guyanas minister for infrastruktur, David Patterson.

Hvorvidt den besætning, som sidste år fik forbud mod at arbejde i Guayana, var om bord på fredagens ulykkesfly, er han ikke klar over

110 passagerer og besætningsmedlemmer omkom, da Boeing-flyet kort efter at være kommet i luften styrtede ned på en mark tæt ved den internationale lufthavn i Havana.

Årsagen til den værste flyulykke i Cuba i næsten 30 år kendes ikke.

Flyet og dets besætning var for nylig leaset af Cubas nationale luftfartsselskab, Cubana de Aviacion, fra det mexicanske selskab Damojh.

Myndighederne i Mexico oplyser, at Damojh har tilladelse til at udleje sine fly og i november 2017 fik godkendt sit vedligeholdelsesprogram.

Cubas transportminister, Adel Yzquierdo Rodriguez, oplyste lørdag, at Cubana for under en måned siden havde lejet flyet med besætning, men ansvaret for at vedligeholde Boeing 737-maskinen lå udelukkende hos det mexicanske selskab.

Ovidio Martinez Lopez, en pensioneret pilot for Cubana, skriver på Facebook, at Cubas luftfartsmyndighed i 2011 suspenderede to piloter fra Damojh, som havde ansvaret for et fly Cubana havde leaset.

Efterfølgende anbefalede myndigheden, at Cubana ophørte med at lease fly og besætning fra selskabet.

- Men i dette tilfælde blev anbefalingen overset, og de leasede fra dem igen, skriver han.

