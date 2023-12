Fly tilbageholdt i Frankrig i sag om menneskesmugling

Et fly med over 300 indere om bord er blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor myndighederne har mistanke om, at det anvendes til menneskesmugling.

Det rapporterer de franske tv-stationer BFM og France 3 ifølge AFP, som oplyser, at det tilbageholdte fly skulle til Nicaragua.

Flyet kom fra De Forende Arabiske Emirater og blev tilbageholdt efter et anonymt tip. De 303 indere om bord har formentligt arbejdet i Emiraterne.

- Flyet, som sandsynligvis medbringer passagerer, der er ofre for menneskesmugling, blev tilbageholdt torsdag, hedder det i en pressemeddelelse fra den statslige anklagemyndighed i Paris.

Flyet blev tilbageholdt i Châlons Vatry Lufthavn - der er en mindre international lufthavn, der betjener Champagne-regionen i det nordøstlige Frankrig.

Frankrigs nationale enhed for bekæmpelse af organiseret kriminalitet, Junalco, leder efterforskningen af sagen.

Det tilbageholdte fly - en A340 tilknyttet det rumænske flyselskab Legend Airlines - står på landingsbanen i Vatry lufthavnen. Flyet skulle ifølge planen blot tankes op. Passagerne er blevet indkvarteret i terminalbygningen.

En kilde tæt på sagen siger til AFP, at passagerne i flyet måske havde planlagt at flyve til Centralamerika, hvorfra de ville forsøge at komme illegalt til USA eller Canada.

Menneskesmugling kan straffes med op til 20 års fængsel i Frankrig.

/ritzau/AFP