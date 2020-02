Fly vælter ved landing i Istanbul: 52 er kvæstet

Optagelser viser et fly knække over i to dele, og at der sker en evakuering af passagerer. 52 er kvæstet.

Et Boeing 737-fly, der skulle lande i Istanbul onsdag, er kørt af landingsbanen og væltet.

Optagelser viser flyet knække over i to dele, og flyets næse er blevet fuldstændigt ødelagt, skriver dagbladet Hurriyet.

Passagererne er blevet evakueret via den ene vinge. Mange af dem kom ud af flyet ved egen kraft.

52 personer er blevet kvæstet i ulykken, siger guvernøren i området til AFP. Tyrkiets transportminister, Mehmet Cahit Turhan, oplyser, at ingen er omkommet i flyulykken.

- Nogle passagerer blev kvæstet, siger ministeren.

Ifølge ham brød en motor under den ene vinge i brand ved ulykken.

Et stort antal brandfolk er sendt ud til det ødelagte fly, og tidligt onsdag aften er ilden under kontrol, rapporterer tyrkiske medier.

Lufthavnen, som ligger på den asiatiske side i Istanbul, er blevet lukket på grund af ulykken.

Indenrigsflyet fra Pegasus Airlines kom fra den vesttyrkiske by Izmir i et kraftigt regnvejr, rapporterer NTV, som har vist optagelser af flyet, hvor der var en brand.

Der var 177 om bord i flyet. Det rapporterer den private tv-station NTV ifølge CNNTurk.

