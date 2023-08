Rusland beskylder Ukraine for fire mislykkede droneangreb

Endnu en gang anklages Ukraine for at forsøge at angribe Rusland ved hjælp af droner, som er fløjet ind over russisk territorium.

Natten til tirsdag oplyser Ruslands forsvarsministerium således, at landets militær har opdaget og ødelagt fire ukrainske droner.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

- Tidligere i dag blev Kyiv-regimets forsøg på at udføre et terrorangreb ved hjælp af droner afværget, lyder det i en udtalelse fra forsvarsministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- To droner, som blev opdaget af luftforsvarets udstyr og manipuleret ved hjælp af elektroniske militærsystemer, forulykkede over Bryansk-regionen.

- To droner blev opdaget og ødelagt af luftforsvaret over Moskva-regionen, oplyser ministeriet videre.

Bryansk-regionen grænser op til både Hviderusland og Ukraine og ligger i den sydvestlige del af Rusland.

Tidligere på natten oplyste Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, at to angrebsdroner var skudt ned i Moskva-området. En nær Krasnogorsk, den anden nær Tjastsy, skrev Sobjanin på beskedtjenesten Telegram.

Krasnogorsk er en bydel i udkanten af Moskva, mens Tjastsy ligger vest for storbyen.

Der er efter alt at dømme tale om de samme to droner i Moskva-området, som Ruslands forsvarsministerium henviser til.

Samtlige lufthavne i Moskva har natten til tirsdag været lukket for alle indkommende og afgående fly ifølge Tass.

Den russiske hovedstad er på det seneste blevet ramt af flere droneangreb, som landet beskylder Ukraine for at stå bag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Droneangrebene har flere gange påvirket flytrafikken.

Mandag måtte fly til og fra to lufthavne i Moskva kortvarigt omdirigeres på grund af to droneangreb. To personer kom ifølge Tass til skade, da stykker af den nedskudte drone faldt mod jorden.

I de seneste måneder har der været stadigt flere droneangreb i både grænseområdet nær Ukraine og i området omkring Moskva.

Flere gange har droneangreb været rettet mod Moskvas finansdistrikt.

I maj meddelte Rusland, at to ukrainske droner havde forsøgt at angribe Kreml, der er den russiske regeringsbygning.

Den ukrainske regering har ikke kommenteret beskyldningerne om, at Ukraine skulle stå bag angrebene. Men flere højtstående embedsmænd har udtrykt tilfredshed med dem.

/ritzau/Reuters