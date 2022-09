Flybilletter ud af Rusland blev hurtigt udsolgt efter Putins tale

Flybilletter ud af Rusland steg med raketfart onsdag og blev hurtigt udsolgt, efter at præsident Vladimir Putin havde givet ordre til en mobilisering af yderligere 300.000 soldater af reserven til indsættelse i krigen i Ukraine. Det skriver Reuters.

Putins ordre blev offentliggjort i en tale tidligt på dagen, og den skabte udbredt frygt for, at der ville blive lukket for udrejser af landet for alle mænd, der ikke for unge eller for gamle til at blive sendt i krig.

Den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, siger, at de, som indkaldes, skal have erfaring som professionelle soldater. Studerende og værnepligtige vil ikke blive indkaldt.

Kreml har ikke villet oplyse, hvorvidt landets grænser vil blive lukket efter udstedelse af mobiliseringsordren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Google Trends skete der efter talen massive stigninger i antallet af søgninger på Aviasales, som er Ruslands mest populære hjemmeside for reservation af flybilletter.

Direkte fly fra Moskva til Istanbul i Tyrkiet og til Jerevan i Armenien - to rejsemål, hvor der ikke kræves visum - blev udsolgt hurtigt onsdag, viser data fra Aviasales.

Fly til Istanbul med Turkish Airlines var enten fuldt bookede eller ikke til at reservere tirsdag.

Nogle ruter - blandt andet fra Moskva til Tbilisi, hovedstad i Georgien - var heller ikke til at få. Det billigste fly til Dubai kostede over 5000 dollar - omkring 38.000 kroner, hvilket er det femdobbelt af en gennemsnitlig månedsløs.

Prisen på en enkeltbillet til Tyrkiet blev mere end tredoblet til op mod 9000 kroner.

Ifølge det russiske turistkontor er der ikke indført nogle restriktioner for udrejse.

/ritzau/Reuters