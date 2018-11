Flygtede til USA: Første muslimske kvinde valgt til Kongressen

For første gang nogensinde er to muslimske kvinder valgt ind i Repræsentanternes Hus.

Det er mere end to årtier siden, at Ilhan Omar kom til USA som flygtning. Natten til onsdag dansk tid blev hun valgt til Kongressen - som en af to muslimske kvinder.

Det er første gang nogensinde, at muslimske kvinder bliver valgt ind i Repræsentanternes Hus, skriver CNN.

Ilhan Omar overtager pladsen fra Keith Ellison, der var den første muslim, der blev valgt ind i den amerikanske kongres. Han droppede sin post for at stille op til valget til justitsministerposten i Minnesota, skriver nyhedsbureauet AP.

Den anden muslimske kvinde, der blev valgt, var demokraten Rhasida Tlaib fra Michigan.

/ritzau/