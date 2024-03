Flygtet fange og hans cellemakker er efter 36 timer blevet fundet

En fange fra den mest sikrede afdeling i et fængsel, der onsdag flygtede fra et hospital i Idaho, og hans tidligere cellemakker, der hjalp ham på fri fod, er torsdag blevet fanget og anholdt på ny.

Det oplyser de lokale myndigheder i Idaho, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed kan en 36 timer lang eftersøgning afsluttes.

De to blev fundet nær byen Twin Falls i Idaho, omkring 210 kilometer sydøst for det hospital i byen Boise, som de onsdag morgen flygtede fra, siger politiet.

Det drejer sig om den 31-årige indsatte Skylar Meade, der inden sin flugt aftjente en dom for grov vold i Idaho Maximum Security Institution, og Nicholas Umphenour, som er tidligere indsat i det samme fængsel, og som onsdag hjalp Meade med at flygte.

Politiet fik fat i de to mænd uden "omfattende magtanvendelse", og de blev pågrebet i to separate aktioner. Det skete omkring klokken 14 lokal tid, lyder det.

Ingen skud blev affyret i forbindelse med pågribelserne, siger politichef i byen Boise, Ron Winegar.

Det fremgår ikke, hvordan politiet kom på sporet af de to mænd.

Under politiets søgen efter dem, blev to andre mænd fundet dræbt to forskellige steder i Idaho. De blev fundet omkring 322 kilometer nord for Boise. Drabene efterforskes nu med mulig forbindelse til mændene og deres flugt, lyder det fra politiet, der afviser at uddybe.

Skylar Meade blev tirsdag aften bragt til et hospital i Boise, for at blive behandlet for "selvskadende adfærd".

Fængselspersonalet havde vurderet, at hans skader var så alvorlige, at det krævede akut behandling.

Da tre betjente efterfølgende gjorde sig klar til til at få ham bragt tilbage til fængslet, ventede Nicholas Umphenour med et våben uden for akutafdelingen.

Da betjentene omkring klokken 02.15 natten til onsdag trådte ud af hospitalet, skød Umphenour så mod dem, hvilket sårede to af betjentene.

Herefter flygtede de to fra stedet i en bil.

Skylar Meade er dokumenteret medlem af gruppen Aryan Knights, som er en racistisk gruppe, der går ind for et såkaldt hvidt overherredømme.

Meade og Umphenour har i flere perioder siddet bag tremmer i samme afdeling af fængslet i Idaho. Umphenour blev løsladt i januar.

De færdedes i de samme kredse blandt de indsatte, og ligesom Meade har Umphenour haft forbindelse til Aryan Knights, siger politiet.

/ritzau/