* Flygtningeaftalen mellem EU og Tyrkiet blev indgået i marts 2016, efter at flere end en million migranter og flygtninge året før var strømmet ind i Europa.

* Aftalen betød, at migranter, der ankom til Grækenland fra Tyrkiet og blev vurderet til ikke at have behov for beskyttelse, skulle sendes tilbage til Tyrkiet.

* For hver syrisk statsborger, der blev sendt tilbage til Tyrkiet, skulle en anden syrer hentes fra en flygtningelejr i Tyrkiet og genbosættes i EU.

* Da flygtningeaftalen trådte i kraft, mindskedes tilstrømningen til de græske øer kraftigt.

* EU skulle for et større milliardbeløb finansiere Tyrkiets omkostninger ved at tage flygtningene tilbage.

* Presset fra flygtningene er tilbage, efter at Syrien støttet af Rusland indledte en offensiv i den syriske provins Idlib i december. Tyrkiet huser 3,6 millioner syriske flygtninge og mener, at EU bør tage imod flere flygtninge

Kilder: BBC, UNHCR, EU-Kommissionen.