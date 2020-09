Lørdag er det fem år siden, at Angela Merkel reelt åbnede den tyske grænse for rekordmange flygtninge efter sine stærkt omdiskuterede ord om, at ”vi klarer den”. Forbundskansleren vil ikke igen tage sætningen i sin mund, siger hun. Ordene står for en fiasko, for Tyskland har ikke klaret den, lyder kritik