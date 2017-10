Flygtningestrøm: EU-præsident tror på lukning af central rute

EU har en reel chance for at lukke den centrale middelhavsrute, mener EU-præsident Donald Tusk.

EU-landene har en reel mulighed for at lukke den centrale middelhavsrute, der bringer flygtninge og migranter fra Libyen til Italien.

Det siger EU-præsident Donald Tusk torsdag aften efter en debat om migration på EU-topmødet i Bruxelles.

- Vi har en reel chance for at lukke den centrale middelhavsrute, siger Donald Tusk.

Det kræver mere støtte til Italiens arbejde med at håndtere strømmen af flygtninge og migranter i samarbejde med de libyske myndigheder, lyder det fra EU-præsidenten.

Og det kræver ikke mindst flere penge til den nordafrikanske indsats i EU's Afrika-fond.

Samtidig skal EU-Kommissionen sørge for at styre pengene, så de bruges på at forhindre ulovlig migration.

- Så kunne vi se konkrete resultater inden for de næste få uger, siger Donald Tusk.

/ritzau/