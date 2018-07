Flykaos i München: Kvinde gik udenom sikkerhedskontrol

Flyrejsende i München klager over manglende information om forsinkelser og aflysninger efter sikkerhedsbrist.

I lufthavnen i München, der Tysklands næsttravleste lufthavn, er mange fly forsinket eller aflyst, efter at en kvinde lørdag morgen gik igennem sikkerhedskontrollen uden at blive tjekket af personalet.

Det har fået politiet i den tyske storby til at beordre en af lufthavnsterminalerne ryddet.

Det er især det tyske luftfartsselskab Lufthansa og dets partnere, der benytter den berørte terminal 2.

Rejsende i lufthavnen skriver på sociale medier, at de ikke får lov at forlade deres fly.

Andre klager over den manglende information om forsinkelser og aflysninger, mens andre igen deler billeder af den overfyldte afgangshal, hvor passagerer er samlet i håb om at få en opdatering om situationen.

Politiet havde efter mere end tre timers søgen endnu ikke fundet kvinden, der slap igennem sikkerhedskontrollen klokken 6.45.

Omkring klokken 11 oplyser en talskvinde for lufthavnen, at flyafgange og ankomster til og fra lande i Schengen-området vil blive genoptaget inden for kort tid.

Sikkerhedsbristet sker på en travl rejsedag. Lørdag er første dag i skolernes seks ugers sommerferie i den sydlige delstat Bayern, hvor München er hovedby.

/ritzau/dpa