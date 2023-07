Flymekaniker får fem års fængsel efter stormløb på Kongressen

En mand med forbindelse til den højreekstreme gruppe Proud Boys blev fredag idømt fem års fængsel for sin rolle i stormløbet på Kongressen i USA's forbundshovedstad, Washington D.C.

Det skriver nyhedsbureauerne AP og NTB.

Manden hedder Barry Ramey og er flymekaniker.

Konkret straffes han for at have angrebet politibetjente med peberspray, da betjentene i januar 2021 forsøgte at beskytte kongresbygningen mod tilhængere af den dengang afgående præsident Donald Trump.

Barry Ramey har været varetægtsfængslet siden april 2022.

Ud over vold mod politibetjentene kendes han skyldig i at have forsøgt at skræmme en efterforsker fra forbundspolitiet FBI, da efterforskeren undersøgte Rameys sag forud for Rameys anholdelse.

Ifølge anklagemyndigheden sluttede Barry Ramey sig til en gruppe af Proud Boys-tilhængere om morgenen 6. januar 2021.

Gruppen havde kurs mod Capitol Hill, hvor Kongressen ligger, og hvor Kongressens medlemmer skulle mødes for endeligt at bekræfte, at Joe Biden havde vundet præsidentvalget og dermed skulle afløse Donald Trump.

Mens andre Trump-tilhængere gik til angreb på en gruppe politibetjente uden for kongresbygningen, sprøjtede Ramey to betjente i ansigtet med en peberspray.

Herefter kunne gruppen fortsætte op ad trappen til Kongressen, hvor målet var at forhindre den endelige godkendelse af Joe Bidens sejr ved præsidentvalget, som var blevet afholdt to måneder forinden.

Det lykkedes dog ikke, selv om Trump-tilhængerne nåede langt ind i kongresbygningen. Således formåede sikkerhedsfolk at barrikadere døren til det kammer, hvor selve godkendelsen fandt sted.

En række andre Proud Boys-medlemmer og -tilhængere er tidligere blevet dømt for deres roller i stormløbet. Det skete blandt andet i maj, hvor fire mænd blev kendt skyldige i sammensværgelse med henblik på oprør.

Blandt dem var Proud Boys' tidligere leder Enrique Tarrio.

Tidligere er også medlemmer af en anden ekstrem gruppe på højrefløjen, Oath Keepers, blevet dømt for deres roller i stormløbet mod Kongressen.

