Flyselskab aflyser rejser med skandaleramt Boeing-fly

Flyselskabet Alaska Airlines melder, at det vil forlænge dets aflysninger af flyvninger med Boeing 737 Max 9 fly.

Aflysningerne vil gælde frem til 16. januar, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flyene har været holdt på jorden siden fredag i sidste uge, hvor et sidepanel rev sig løs fra et Alaska Airlines Boeing-fly.

Det har betydet, at Alaska Airlines samlet set har aflyst omkring 20 procent af selskabets fly.

Der er også blevet fundet løse bolte på dørene på Boeing 737 Max-flyvemaskiner.

Under hændelsen fredag i sidste uge rev et sidepanel sig løs og efterlod et stort hul i flyet, da det var knap 5000 meter oppe i luften.

Den seks personer store besætning på flyet fra Alaska Airlines lykkedes med at iværksatte en nødlandingsprocedure og få flyet sikkert ned på jorden omkring 20 minutter efter takeoff.

Dermed kom hverken de eller de 171 passagerer noget til.

Det er også kommet frem, at piloter fra Alaska Airlines tre gange tidligere har oplevet at få advarsler om trykket i kabinen på flytypen, der var involveret i fredagens hændelse.

Advarselslamperne begyndte at blinke henholdsvis 7. december, 3. januar og 4. januar.

Der har tidligere været sikkerhedsproblemer med Boeing 737 Max-flyene.

Efter to flystyrt i henholdsvis Indonesien i 2018 og i Etiopien i 2019 fik flyene startforbud i en lang række lande. Ulykkerne kostede tilsammen 346 menneskeliv.

Boeing forbedrede flyets software og udbedrede en fejl i en udvendig sensor. Dermed blev startforbuddet ophævet 20 måneder senere.

Undersøgelser viste imidlertid, at den amerikanske flyproducent havde forsøgt at dække over visse fejl og mangler i forbindelse med den oprindelige certificering af flyet.

