Flyselskab har fundet løse bolte på skandaleramt Boeing-fly

United Airlines har under flere inspektioner fundet løse bolte på dørene på Boeing 737 Max-flyvemaskiner.

Det oplyser flyselskabet mandag i en udtalelse.

Selvsamme flytype var fredag involveret i en hændelse, hvor et sidepanel rev sig løs og efterlod et stort hul i flyet, da det var knap 5000 meter oppe i luften.

Den seks personer store besætning på flyet fra Alaska Airlines lykkedes med at iværksatte en nødlandingsprocedure og få flyet sikkert ned på jorden omkring 20 minutter efter takeoff.

Dermed kom hverken de eller de 171 passagerer noget til.

Det er også kommet frem, at piloter fra Alaska Airlines tre gange tidligere har oplevet at få advarsler om trykket i kabinen på flyet, der var involveret i fredagens hændelse.

Advarselslamperne begyndte at blinke henholdsvis 7. december, 3. januar og 4. januar. Det er uklart, om der er forbindelse til fredagens hændelse.

Som følge af de tidligere advarsler om trykket i kabinen havde Alaska Airlines før fredagens hændelse besluttet at indskrænke flyet til ikke at flyve til Hawaii.

Dermed ville flyet få mulighed for hurtigt at vende tilbage til en lufthavn, hvis det var nødvendigt.

Der har tidligere været sikkerhedsproblemer med Boeing 737 Max-flyene.

Efter to flystyrt i henholdsvis Indonesien i 2018 og i Etiopien i 2019 fik flyene startforbud i en lang række lande. Ulykkerne kostede 346 menneskeliv.

Boeing forbedrede flyets software og udbedrede en fejl i en udvendig sensor. Dermed blev startforbuddet ophævet 20 måneder senere.

Undersøgelser viste imidlertid, at den amerikanske flyproducent havde forsøgt at dække over visse fejl og mangler i forbindelse med den oprindelige certificering af flyet.

I den forbindelse indgik Boeing et forlig, hvor selskabet betalte 2,5 milliarder dollar i bøder og kompensationer til de efterladte til ofrene i de to flystyrt. Beløbet svarer til omkring 17 milliarder kroner.

/ritzau/Reuters