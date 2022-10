FN: 150 skibe med korn hober sig op ved Istanbul

Russisk og ukrainsk korn hober sig op i og omkring havnen i Istanbul i stedet for at blive sendt ud på verdensmarkedet.

Ifølge FN bliver der arbejdet på at få kornet videre fra Tyrkiet, men skibene hober sig op.

- Lige nu venter flere end 150 fartøjer omkring Istanbul på at komme videre, og disse forsinkelser kan forårsage forstyrrelser i forsyningskæden og havneaktiviteten, siger FN-talsmand Ismini Palla mandag ifølge Reuters.

Ismini Palla er FN's talsperson for aftalen, der blev indgået om eksport af korn via Sortehavet. Foruden FN står Ukraine, Rusland og Tyrkiet bag aftalen.

Men de mange tons korn kommer ikke videre med den hastighed, som det var meningen.

Ifølge Ukraine skyldes det Rusland.

- Vi har grund til at tro, at forsinkelserne i de russiske inspektioner af skibe under kornaftalen er politisk motiveret, lyder det i en udtalelse fra det ukrainske udenrigsministerium mandag.

Tidligere på måneden sendte Rusland en liste med klager over den indgåede aftale om eksport af korn via Sortehavet til FN.

Her lød det, at Moskva er klar til ikke at forny aftalen i næste måned, medmindre de russiske krav tages alvorligt. Det sagde Ruslands FN-ambassadør i Geneve, Gennadij Gatilov, til nyhedsbureauet Reuters.

Aftalen, der blev indgået i juli med FN og Tyrkiet som mægler, sikrede, at skibe med korn fra Ukraine og Rusland kunne nå ud på verdensmarkedet trods krigen i Ukraine.

De to lande er nogle af verden største korneksportører. Rusland er samtidig den største eksportør af kunstgødning.

Rusland har klaget over, at det trods aftalen, har svært ved at komme af med dets korn og gødning.

Aftalen står til at udløbe den 19. november.

- FN indkalder dagligt parterne og har opfordret til tiltro og fuld deltagelse i aftalen og behovet for at tage flere skridt, da forsyningskæden ikke bliver forstyrret, og der fortsat kan leveres mere og meget tiltrængt mad til verden, siger Ismini Palla.

Kornaftalen betød blandt andet, at Ukraine igen kunne sende korn ud af tre havne i landet. Ruterne blev ellers lukket i forbindelse med den russiske invasion.

Ukraine har indtil videre eksporteret 8,5 millioner ton korn og andre fødevarer ud af havnene, siden aftalen trådte i kraft.

/ritzau/