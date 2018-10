FN: 191.000 har akut behov for nødhjælp i Indonesien

To jordskælv og en tsunami nær øen Sulawesi i Indonesien har skabt et stort behov for nødhjælp.

Over 840 mennesker er omkommet, og tusinder har behov for hjælp, efter at to jordskælv og en tsunami har ramt Indonesien nær øen Sulawesi.

Mandag anslår FN, at 191.000 mennesker har akut behov for nødhjælp.

Vurderingen stammer fra en opgørelse, som FN's kontor for nødhjælp, OCHA, har lagt frem.

Blandt de 191.000 er der ifølge OCHA 46.000 børn og 14.000 ældre. Mange af dem befinder sig angiveligt uden for de større byer på Sulawesi, hvor regeringen i Indonesien har fokuseret sin nødhjælpsindsats.

/ritzau/AFP