FN: 2030-mål om rent vand kræver tredobling af investeringer

Der er behov for penge, hvis milliarder af mennesker verden over skal have ordentlig adgang til en af de mest basale ressourcer overhovedet, vand. Langt flere penge.

Sådan lyder vurderingen fra FN, inden det første større FN-topmøde om vandressourcer i et halvt århundrede begynder onsdag.

Verden har nemlig i "alvorlig grad" slået ind på en forkert kurs i forsøget på at nå verdensmålet om adgang til rent vand for alle i 2030, vurderer FN.

En tredobling af det nuværende investeringsniveau kan muligvis endda være nødvendigt, fastslår en ny rapport udgivet op til mødet.

Ifølge de seneste tal fra 2020 har to milliarder mennesker ikke adgang til drikkevand, der håndteres på sikker vis.

Et ifølge FN "vampyragtigt" overforbrug og en ikke-bæredygtig håndtering af vand samt forurening er blandt årsagerne.

Richard Connor, hovedforfatter til rapporten, siger til nyhedsbureauet AFP, at konsekvenserne af "verdens vandkrise" endnu er usikre. Nu er det et spørgsmål om, hvordan der handles.

- Hvis vi ikke gør noget, kommer det til at gå, som det plejer. Der vil fortsat være mellem 40 og 50 procent, som ikke har adgang til ordentlige sanitære forhold, og omkring 20-25 procent af verden, som ikke har adgang til en sikker vandforsyning, siger han.

De 17 verdensmål blev lanceret af FN i 2015 for at sikre "en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten" frem mod 2030.

Målet om rent vand og sanitet er nummer seks, og til hvert af de 17 verdensmål hører nogle delmål.

Ud over drikkevand og sanitære forhold handler de blandt andet om beskyttelse af økosystemer med vand, effektiv anvendelse af vand og generelt forbedret vandkvalitet.

- De seneste data viser, at hvis vi fortsætter med den nuværende kurs, så vil vi ikke opnå nogen af målene i verdensmål nummer seks inden 2030-deadlinen, siger Gilbert Houngbo, formand for UN-Water, i rapporten.

Houngbo påpeger dog også, at der i rapporten vises en vej frem med eksempler på samarbejde mellem blandt andet regeringer, virksomheder og forskere.

6500 personer fra FN deltager i vandkonferencen i New York City, heriblandt omkring 100 ministre samt omkring et dusin stats- og regeringschefer, skriver AFP.

Under konferencen skal de komme med forslag til en vandhandlingsplan.

Konferencen løber fra onsdag - som i øvrigt er vandets dag hos FN - til fredag.

