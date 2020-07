FN advarer om en kommende miljøkatastrofe i Yemen

FN frygter, at en forfalden olietanker ud for Yemens kyst kan lække 1,1 million tønder olie ud i Det Røde Hav.

FN har onsdag holdt et ualmindeligt møde for organisationen for at advare om en kommende miljøkatastrofe i Yemen, hvis ikke en forfalden olietanker ved navn FSO Safer ud for byen Hodeida snart bliver repareret.

Frygten er, at hvad der svarer til 1,1 million tønder råolie, vil lække ud i Det Røde Hav, hvis der går hul på det 45 år gamle skib.

FSO Safer, der ligger i en del af landet kontrolleret af Huthi-oprørerne, er stort set ikke blevet vedligeholdt, siden krigen i Yemen brød ud for fem år siden.

Et hul i skibet vil ifølge FN få katastrofale konsekvenser for livet i havet og for titusinder af fattige mennesker, der er afhængige af fiskeri for at overleve.

FN sagde søndag, at Huthi-oprørerne har givet tilladelse til, at et hold kan komme for at inspicere skibet og lave lette reparationer.

Men det samme gjorde oprørerne i sommeren 2019, indtil de aflyste en FN-mission fra Djibouti i sidste øjeblik.

/ritzau/AFP