FN advarer om forestående hungersnød i Somalia

FN vurderer, at millioner vil blive ramt af sult, hvis ikke der kommer politisk handling inden for kort tid.

FN advarer mandag om, at Somalia står over for en sultkatastrofe senere på året. Afrikas Horn er lige nu ramt af en historisk tørke, som gør, at millioner af mennesker risikerer at blive ramt af sult i 2022.

Det er anden gang på lige over et årti, at Somalia er på randen til hungersnød. Det er især grundet klimaforandringerne, men nu også den økonomiske situation, som krigen i Ukraine har forvoldt.

- Vi står i sidste øjeblik af den 11. time for at redde liv, siger FN's nødhjælpschef, Martin Griffith, i Mogadishu.

Red Barnets danske Afrika-chef, Jakob Eilsøe Mikkelsen, besøgte Somalia i midten af juni i år, hvor han oplevede katastrofen på nært hold.

- Alle sengepladser på hospitalerne var fuldstændig overbelagte. Der var rejst telte ude på gårdspladsen, hvor sengene også var fyldt alle sammen.

Han fortæller, at børnene er de mest udsatte i Somalia, hvor omkring 30 procent er akut underernærede.

- Mange af børnene var simpelthen for afkræftede til overhovedet at græde eller at sige nogen lyde. De lå bare og stirrede ud i luften, fortæller han.

Han oplevede også mødre, der måtte vælge mellem deres børn.

- Der var mødre, der måtte prioritere den lidt ældre søskendeflok, og derfor endte med at måtte begrave deres babyer, som døde af underernæring i landsbyerne, siger han.

Cirka en million somaliere er flygtet fra deres hjem for at finde mad og vand.

Jakob Eilsøe Mikkelsen er helt enig i advarslen om hungersnød.

- I Somalia har man nu haft fire regnsæsoner, der har slået fejl, og den femte ser rigtig dårlig ud i prognosen, siger han.

FN's nødhjælpschef, Martin Griffiths, understreger over for AFP, at situationen er værre end under Somalias seneste tørke i 2011, hvor 260.000 mennesker døde. Halvdelen var børn under seks år.

FN vurderer, at 1,5 millioner somaliske børn vil rammes af underernæring i oktober, hvis ikke der kommer politisk handling inden for kort tid.

/AFP/ritzau/