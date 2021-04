FN advarer om hungersnød for millioner i kriseramte Myanmar

Antallet af folk i Myanmar, der kæmper med at få råd til mad, er vokset med 600.000 siden februar ifølge FN.

Et hastigt voksende antal mennesker kæmper med at få mad på bordet i Myanmar, hvor millioner forventes at komme til at sulte de kommende måneder.

Det oplyser FN torsdag.

Situationen skyldes blandt andet militærkuppet i landet 1. februar og en efterfølgende dyb finansiel krise, der kun er blevet forværret af coronapandemien.

En analyse fra FN's Fødevareprogram viser, at op mod 3,4 millioner borgere i landet vil få svært ved at få råd til mad de næste tre til seks måneder.

Før militærkuppet lå det tal på omkring 2,8 millioner i Myanmar ifølge FN.

Særligt befolkningen i landets byområder er hårdt ramt. Her har flere mistet deres arbejde inden for produktion, byggearbejde og andre erhverv, samtidig med at prisen på fødevarer er steget.

- Flere og flere mennesker har mistet deres arbejde og har ikke råd til mad.

- Der er brug for en koordineret indsats nu for at lindre de umiddelbare lidelser og for at forhindre en alarmerende forværring i adgangen til mad, siger landechef for FN's Fødevareprogram, Stephen Anderson.

Ifølge FN er markedspriserne på ris og madolie blandt andet steget med henholdsvis 5 og 18 procent siden slutningen af februar.

Samtidig ses tegn på, at familier i storbyen Yangon er begyndt droppe måltider og spise mindre næringsindhold med, mens flere også har forgældet sig.

/ritzau/Reuters