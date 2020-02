FN advarer om kampe tæt på Idlibs flygtninge

En million mennesker har været på flugt i Syrien siden december. Mange af dem står uden tag over hovedet.

Kampene i Idlib i Syrien rykker nærmere på flygtningelejre, lyder det fra FN.

Russiske luftangreb dræbte mandag mindst fem civile i den nordvestlige del af landet.

Det siger overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr).

Samtidig siger gruppen, at tyrkiske granater har dræbt mindst ni personer fra Syriens regeringsstyrker i regionen.

I Moskva afviser det russiske forsvarsministerium rapporten om, at fem civile blev dræbt af russiske fly, Det skriver nyhedsbureauet Tass med henvisning til en erklæring fra ministeriet.

FN-talsmænd advarer om, at kampene nærmer sig lejre med internt fordrevne.

- Der er fare for et blodbad, siger FN-talsmænd.

FN's nødhjælpskoordinator for Syrien, Mark Cutts, siger, at FN vil forsøge at fordoble leverancer af nødhjælp til området. Nødhjælpen køres ind i Syrien fra Tyrkiet.

Han siger, at det nuværende antal på 50 lastbiler vil blive fordoblet til 100.

Op mod en million mennesker har været på flugt i den nordvestlige del af Syrien siden december. Mange af dem står uden tag over hovedet, samtidig med at der er meget koldt i regionen.

Sohr, som indsamler oplysninger om sårede og dræbte gennem netværk i hele Syrien, siger, at russiske fly dræbte civile ved et bombardement af Jabal al-Zawiya.

De russiske angreb er støtte til en syrisk landoffensiv i det oprørskontrollerede område.

De seneste uger har nødhjælpsorganisationer gang på gang advaret om, at der en omfattende humanitær krise for de fordrevne, som mangler telte og opvarmning.

Imens fortsætter syriske regeringsstyrker en offensiv i provinsen.

Ifølge Sohr har regimet taget kontrol over ti byer og landsbyer i den sydlige del af Idlib-provinsen mandag. Alle ligger syd for motorvejen M4, som forbinder kystbyen Latakia med storbyen Aleppo.

/ritzau/AFP