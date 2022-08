FN advarer om mulige forbrydelser mod menneskeheden i Xinjiang

Uighur-muslimer og andre etniske minoriteter i den vestkinesiske provins Xinjiang bliver muligvis udsat for forbrydelser mod menneskeheden.

Det advarer FN's afgående menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, om i en rapport onsdag aften. Det internationale samfund opfordres samtidig til at give situationen i Vestkina øget og øjeblikkelig opmærksomhed.

FN skriver i rapporten, at "graden af vilkårlige og diskriminerende tilbageholdelser af medlemmer af Uighur-samfundet og andre overvejende muslimske grupperinger" kan udgøre internationale forbrydelser og i særdeleshed forbrydelser mod menneskeheden.

FN vurderer desuden, at beskyldninger om, at der foregår tortur og tvungne lægebehandlinger i provinsen, er "troværdige".

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Kinas regering består arbejdet i Xinjiang i at modarbejde "ekstremisme" og "terrorisme".

Men ifølge FN's rapport er de begreber defineret så vagt i kinesisk lovgivning, at det i praksis giver myndighederne noget nær carte blanche til at anholde, hvem de vil.

Blandt andet defineres terrorisme ifølge FN-rapporten således i den kinesiske antiterrorlovgivning:

- Forslag eller handlinger, som skaber social panik, bringer den offentlige sikkerhed i fare, angriber personer eller ejendom eller bruger vold mod eller intimidering af organisationer til at opnå deres mål politisk, ideologisk eller i anden henseende.

Siden Michelle Bachelet besøgte Kina i maj, har hun fået kritik for at lægge en for blød linje over for Kina. I et mailsvar til det franske nyhedsbureau AFP skriver hun, at arbejdet med dialog ikke er det samme som at billige misbrug.

- Dialog og udvidelsen af min forståelse er ikke det samme som hverken billigelse eller at se igennem fingre med noget. Og det betyder ikke, at man ikke kan sige sin mening, skriver Bachelet.

/ritzau/AFP