FN advarer om risiko for meget stor konflikt med Rusland

På et hasteindkaldt møde i FN's Sikkerhedsråd siger Rusland, at det ikke vil tillade et nyt blodbad i Donbass.

FN er ked af Ruslands ordre om at sende russiske soldater til udbryderrepublikkerne Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine.

Det siger verdensorganisationens chef for politiske anliggender, Rosemary DiCarlo, natten til tirsdag dansk tid.

Udmeldingen kommer i forbindelse med et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd om situationen i Ukraine.

Blandt andet USA, Ukraine, Frankrig og Storbritannien har stået bag indkaldelsen til mødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mødet er kommet i stand, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, mandag traf beslutning om at anerkende Donetsk og Lugansk som uafhængige republikker.

Som følge heraf har Putin givet ordre om at sende soldater til Østukraine, på hvad Rusland selv kalder en "fredsbevarende mission".

Ifølge DiCarlo er risikoen for en "meget stor konflikt" reel. Hun understreger, at sådan et scenarie skal forhindres for enhver pris.

På mødet understreger FN-chefen også, at verdensorganisationen støtter fuldstændig op om Ukraines suverænitet, uafhængighed og territoriale integritet.

Den amerikanske FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, siger på mødet, at det er "noget sludder", når Rusland hævder at ville sende soldater til det østlige Ukraine for at bevare freden.

Hun tilføjer, at Ruslands beslutning vil få alvorlige konsekvenser i "Ukraine, Europa og resten af verden".

Greenfield beskylder samtidig Rusland for at have anerkendt udbryderrepublikkerne for at skabe påskud for en yderligere invasion af Ukraine.

Samme melding kom fra Nato mandag.

Ifølge USA har Rusland udstationeret cirka 150.000 soldater nær Ukraines grænser. Rusland har gentagne gange afvist, at landet har planer om en invasion.

Ruslands FN-udsending, Vassilij Nebenzia, siger på mødet i Sikkerhedsrådet, at regeringen i Moskva stadig er "åben for diplomati".

Han understreger dog, at landet agter at forsvare Donetsk og Lugansk fra, hvad han kalder "ukrainsk aggression".

- Vi har ikke i sinde at tillade et nyt blodbad i Donbass, siger han.

Lugansk og Donetsk ligger i Donbass-regionen. Udbryderrepublikkerne har siden 2014 været styret af prorussiske separatister. De er dog reelt stadig under Ukraines kontrol.

Det er tredje gang på tre uger, at de 15 lande i FN's Sikkerhedsråd mødes for at diskutere konflikten i Ukraine.

Trods gode hensigter kan rådet ikke gøre meget ved situationen, da Rusland som permanent medlem har vetoret sammen med Frankrig, USA, Kina og Storbritannien.

/ritzau/Reuters