FN advarer om risiko for total borgerkrig i Sudan efter luftangreb

Det konfliktramte land Sudan er på grænsen til en "total borgerkrig", der kan destabilisere hele regionen.

Sådan lyder advarslen fra FN søndag, efter at et luftangreb i et beboelsesområde har dræbt 22 mennesker.

Landets sundhedsministerium siger, at 22 er døde, og at et stort antal civile er sårede, efter hvad det beskriver som et luftangreb lørdag i byen Omdurman.

Angrebet ramte et distrikt ved navn Dar al-Salam, der er arabisk for "Fredshuset".

Efter næsten tre måneders krig mellem to rivaliserende generaler er luftangrebet den seneste voldsomme hændelse i landet.

Omkring 3000 mennesker er blevet dræbt i konflikten, mens overlevende melder om en bølge af seksuelle overgreb.

Øjenvidner fortæller om etnisk motiverede drab. Der er omfattende plyndringer, og FN advarer om mulige forbrydelser mod menneskeheden i regionen Darfur.

En video, der er delt af landets sundhedsministerium på Facebook, viser, hvad der tilsyneladende er lig, der ligger på jorden efter angrebet.

FN's generalsekretær, António Guterres, har fordømt angrebet i Omdurman, siger hans talsperson, Farhan Haq, i en udtalelse.

Guterres er "stadig meget bekymret over, at den igangværende krig mellem væbnede styrker har skubbet Sudan til grænsen af en total borgerkrig, der potentielt kan destabilisere hele regionen", siger Haq.

Civile luftfartsmyndigheder har forlænget en lukning af Sudans luftrum til 31. juli. Kun godkendte fly med humanitær hjælp og fly til brug ved evakuering er tilladt.

Samtidig er civile gået i gang med at grave grave til dem, der blev dræbt i lørdagens luftangreb, siger øjenvidner.

Siden krigens begyndelse har mange lig ligget og rådnet i gaderne i både hovedstaden, Khartoum, og i Darfur-regionen. Begge steder har dannet rammerne om nogle af de hårdeste kamp.

Egypten siger, at det vil være vært for et topmøde på torsdag. Topmødets formål er at sætte en stopper for konflikten og dens regionale efterdønninger.

