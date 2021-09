FN advarer USA mod at deportere haitianske migranter

FN udtrykker tirsdag bekymring for USA's massedeporteringer af migranter fra Haiti og advarer om, at praksissen kan være et brud på international lov.

Udmeldingen kommer, efter at USA siden weekenden har sendt flere fly fyldt med hundredvis af haitianere tilbage til deres kriseramte nation.

Det sker på et tidspunkt, hvor tusindvis af migranter fra særligt Haiti har forsamlet sig langs USA's sydlige grænse.

Præsident Joe Bidens administration er blevet mødt med en byge af kritik på grund af situationen.

Kritikken er kun taget til, efter at billeder og videoer på nettet de seneste dage har vist, hvordan grænsevagter på hesteryg i delstaten Texas truer migranter, som vil ind i USA, og bruger hårde metoder for at håndtere dem.

FN's flygtningehøjkommissær, Filippo Grandi, siger tirsdag i en udtalelse, at han især er "chokeret over billederne af de kummerlige forhold under en motorvejsbro i Del Rio i Texas".

Her har over 14.000 haitianere forsamlet sig i håbet om at få adgang til USA.

Grandi langer også ud efter den amerikanske regerings beslutning om at deportere hundredvis af haitianere uden at lade dem få deres sag prøvet.

Han siger blandt andet, at "masseudvisninger af individer uden at undersøge deres beskyttelsesbehov ikke er på linje med internationale normer, og at det kan være en overtrædelse af princippet om non-refoulement".

Princippet tilsiger, at asylansøgere ifølge international lovgivning ikke må sendes tilbage til et land, hvor de risikerer forfølgelse eller at komme i livsfare.

Shabia Mantoo, der er talskvinde for FN's flygtningeorganisation, UNHCR, siger tirsdag, at det er "en fundamental menneskeret" at søge asyl

- Vi opfordrer til, at denne ret bliver respekteret.

Regeringen i Washington D.C. standsede midlertidigt med at deportere migranter fra Haiti, efter at et jordskælv ramte den caribiske nation i sidste måned.

USA's vicepræsident, Kamala Harris, siger tirsdag, at situationen langs den sydlige grænse er "kompleks".

Hun tilføjer, at USA skal "gøre meget mere" for at støtte de basale behov for folk fra Haiti.

/ritzau/